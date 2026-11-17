Россия пока не получила от Украины положительного ответа на предложение провести гуманитарную операцию в Константиновке в ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Мы до сих пор не слышали каких-то слов готовности на эту миссию со стороны Украины», — подчеркнул представитель Кремля.