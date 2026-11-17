Песков: Киев не ответил на предложение о гуманитарной миссии в Константиновке
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Россия пока не получила от Украины положительного ответа на предложение провести гуманитарную операцию в Константиновке в ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
«Мы до сих пор не слышали каких-то слов готовности на эту миссию со стороны Украины», — подчеркнул представитель Кремля.
С инициативой организовать гуманитарную операцию 12 ноября выступил Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский президент предложил использовать опыт совместной миссии в Алёшках Херсонской области.
Ранее Life.ru сообщал, что в Константиновке остаются около 400–500 мирных жителей. Путин призвал Киев обеспечить безопасность проведения гуманитароной миссии и заявил, что российской стороне потребуется около пяти суток для разминирования территории. Кроме того, глава государства предложил пригласить зарубежных журналистов, в том числе представителей американских СМИ, чтобы они могли наблюдать за оказанием помощи населению.