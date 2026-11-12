«Пусть обеспечат безопасность»: Путин обратился к Киеву по поводу миссии в Константиновке
Путин призвал Киев обеспечить безопасность гуманитарной миссии в Константиновке
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Украинские власти должны обеспечить безопасность в Константиновке, если считают, что продолжают контролировать город. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 ноября в Москве во время переговоров со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Если, как утверждает украинская власть, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность», — подчеркнул российский лидер.
Заявление прозвучало при обсуждении возможной гуманитарной миссии в Константиновке. Путин предложил организовать её при участии уполномоченных по правам человека России и Украины. При этом вопрос безопасности должен быть решён с обеих сторон.
К гуманитарной операции президент также предложил привлечь зарубежных журналистов, в том числе представителей американских СМИ. Предполагается, что они смогут непосредственно наблюдать за происходящим в городе.
Переговоры в Кремле проходят после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, одной из центральных тем встречи стала будущая архитектура европейской безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алёшек. Инициатива касается оказания помощи мирным жителям и стала частью гуманитарной повестки на фоне продолжающихся переговоров.
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