Украинские власти должны обеспечить безопасность в Константиновке, если считают, что продолжают контролировать город. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 ноября в Москве во время переговоров со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Если, как утверждает украинская власть, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность», — подчеркнул российский лидер.

Заявление прозвучало при обсуждении возможной гуманитарной миссии в Константиновке. Путин предложил организовать её при участии уполномоченных по правам человека России и Украины. При этом вопрос безопасности должен быть решён с обеих сторон.

К гуманитарной операции президент также предложил привлечь зарубежных журналистов, в том числе представителей американских СМИ. Предполагается, что они смогут непосредственно наблюдать за происходящим в городе.

Переговоры в Кремле проходят после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, одной из центральных тем встречи стала будущая архитектура европейской безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алёшек. Инициатива касается оказания помощи мирным жителям и стала частью гуманитарной повестки на фоне продолжающихся переговоров.