В Константиновке ДНР до сих пор остаются около 4000-500 мирных жителей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 12 ноября во время переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Российский лидер предложил организовать в городе гуманитарную миссию по примеру недавней операции в Алёшках Херсонской области. По его словам, Москва готова обеспечить безопасность её проведения, однако для разминирования территории специалистам потребуется около пяти суток. При этом Путин предложил украинской стороне также взять на себя обязательства по обеспечению безопасности.

Ситуация с эвакуацией населения остаётся сложной. Так, 10 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Константиновского округа уже вывезли 1208 человек, включая 50 детей. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

При этом в конце октября Пушилин рассказывал, что высокая активность украинских беспилотников мешает гражданским службам приступить к восстановлению Константиновки. По его словам, обстановка в городе остаётся напряжённой из-за близости линии боевого соприкосновения.

К проведению новой гуманитарной операции Путин предложил привлечь уполномоченных по правам человека России и Украины. Кроме того, президент выступил с инициативой пригласить иностранных журналистов, в том числе представителей американских СМИ, чтобы они могли освещать происходящее непосредственно на месте.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё в начале июля Путин поручил обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Константиновки. После этого российские военнослужащие начали выводить из города небольшие группы гражданских. В частности, за три дня бойцы Южной группировки войск эвакуировали до 20 человек. Для их спасения использовали специально подготовленные маршруты, беспилотники, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. На пути следования людям доставляли воду, питание и лекарства.