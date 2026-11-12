Российской стороне потребуется пять суток для разминирования территории в районе Константиновки, если там будет организована гуманитарная миссия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, предложив украинской стороне обеспечить безопасность проведения операции со своей стороны.

Российский лидер подчеркнул, что Киев должен взять на себя соответствующие обязательства, если считает, что населённый пункт находится под его контролем.

«РФ нужно пять суток на разминирование у Константиновки. Если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — заявил Путин на встрече с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Ранее российский президент предложил провести в Константиновке гуманитарную операцию по примеру миссии в Алешках Херсонской области. Такой формат предполагает согласование мер безопасности между сторонами, чтобы обеспечить доставку помощи гражданскому населению.

Гуманитарная миссия в Алешках проходила в конце октября при посредничестве американской стороны. Россия и Украина согласовали временное прекращение огня, а инженерно-сапёрные подразделения занимались разминированием маршрутов для проезда гуманитарных колонн.

Операция позволила доставить жителям продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости, а также организовать добровольный выезд людей.

Ранее Life.ru сообщал об итогах гуманитарной миссии в Алешках. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отмечала, что проведение операции потребовало согласования действий нескольких сторон.