Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции, посвящённой итогам операции.

«Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», — подчеркнула омбудсмен.

По словам Лантратовой, проведение миссии потребовало согласования действий нескольких сторон. В подготовке участвовали представители России и Украины, а посредническую помощь оказывала команда первой леди США Мелании Трамп. Отдельную благодарность омбудсмен выразила Белоруссии за содействие в организации переговоров.

Для доставки гуманитарных грузов и эвакуации мирных жителей в районе Алешек с 27 октября действовал согласованный режим тишины. Операция официально завершилась 1 ноября в 23:59.

Лантратова сообщила, что обе стороны выполнили достигнутые договорённости. По её словам, нарушений режима тишины и других инцидентов во время гуманитарной миссии не произошло.

В город доставили продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо. Жителям, пожелавшим покинуть Алешки, предоставили возможность выехать в Россию или на Украину. Для эвакуации подготовили автобусы, машины скорой помощи и медицинское сопровождение.

Омбудсмен также рассказала о планах продолжить гуманитарную работу. Российская и украинская стороны договорились обсуждать регулярную доставку помощи жителям, которые остаются в городе.