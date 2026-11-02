Жители Алешек Херсонской области, эвакуировавшиеся на Украину, могли сохранить негативное отношение к Владимиру Зеленскому из-за пережитых событий. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя сообщения о настроениях переселенцев. По его оценке, подобная реакция вполне объяснима.

Поводом стала публикация заявления бывшего депутата Херсонского горсовета Юрия Погребного. Он утверждает, что большинство мужчин призывного возраста предпочли не выезжать из Алешек на украинскую территорию. По словам экс-депутата, часть прибывших на Украину жителей критикует Зеленского и считает, что Киев оставил их без необходимой поддержки.

«В Киеве, видимо, рассчитывали, что жители Алешек, по тем или иным причинам решившие выехать на украинскую территорию, падут ниц перед своими освободителями и будут петь хвалебные оды Зеленскому. А они, внезапно, оказались «сломленными и озлобленными», ещё и верховного главкома ругают», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Военкор связал предполагаемое недовольство переселенцев с обстановкой, в которой жители Алешек находились в последние годы. По его словам, город подвергался обстрелам со стороны ВСУ, атакам беспилотников и минированию окрестностей. Он также упомянул сообщения об ударах по транспорту, доставлявшему гуманитарную помощь.

Гуманитарная миссия в Алешках состоялась 30 октября при согласованном Россией и Украиной режиме тишины. Мирным жителям доставили продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи. Тем, кто решил покинуть город, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление эвакуации.