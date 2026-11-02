Эвакуированные из Алешек жители рассказали, что после переезда в другие регионы России почувствовали себя в безопасности и получили необходимую помощь. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

Александр, переехавший в Краснодарский край, заявил, что теперь его семья может спокойно спать и выходить на улицу, не опасаясь атак. По его словам, волонтёры помогают переселенцам с жильём, бытовыми вопросами и даже мобильной связью.

«Жизнь у нас поменялась кардинально и очень сильно в лучшую сторону. Всё, что мы бы хотели, нам предоставляется», — рассказал мужчина.

Старшая дочь многодетной семьи Дарья добавила, что сейчас у родственников нет серьёзных трудностей. По её словам, близкие постепенно приходят в себя после пережитого.

Другой эвакуированный рассказал, что родился в Краснодарском крае и теперь вернулся на малую родину. Гуманитарная операция в Алешках прошла 30 октября. Жителям доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Все желающие могли выехать в российские регионы или на Украину.