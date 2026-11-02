«Жизнь поменялась кардинально»: Жители Алёшек рассказали о первых днях в безопасности
Эвакуированные из Алёшек рассказали, как изменилась их жизнь после переезда в РФ
Обложка © Life.ru
Эвакуированные из Алешек жители рассказали, что после переезда в другие регионы России почувствовали себя в безопасности и получили необходимую помощь. Об этом они сообщили на пресс-конференции.
Александр, переехавший в Краснодарский край, заявил, что теперь его семья может спокойно спать и выходить на улицу, не опасаясь атак. По его словам, волонтёры помогают переселенцам с жильём, бытовыми вопросами и даже мобильной связью.
«Жизнь у нас поменялась кардинально и очень сильно в лучшую сторону. Всё, что мы бы хотели, нам предоставляется», — рассказал мужчина.
Старшая дочь многодетной семьи Дарья добавила, что сейчас у родственников нет серьёзных трудностей. По её словам, близкие постепенно приходят в себя после пережитого.
Другой эвакуированный рассказал, что родился в Краснодарском крае и теперь вернулся на малую родину. Гуманитарная операция в Алешках прошла 30 октября. Жителям доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Все желающие могли выехать в российские регионы или на Украину.
После эвакуации жителей разместили в российских регионах, в том числе в Краснодарском крае. Для семей подготовили номера в оздоровительном комплексе, организовали питание, помощь с документами и сопровождение волонтёров. Отдельные условия предусмотрели для маломобильных людей и семей с детьми.