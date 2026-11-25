Герой России Константин Широков получил должность первого заместителя министра культурного наследия Псковской области. К работе в региональном правительстве он приступит после стажировки в рамках программы «Время героев», сообщили в пресс-службе проекта.

Широков родился в 1977 году, за проявленные мужество и героизм был удостоен высшего государственного звания и двух орденов Мужества. В июне 2025-го он вошёл в число 85 слушателей второго потока проекта, запущенного по инициативе Владимира Путина. Подготовкой будущих управленцев занимаются Высшая школа государственного управления Президентской академии и платформа «Россия — страна возможностей».

Одной из главных задач на новом посту Широков считает сохранение исторической памяти и передачу традиционных ценностей подрастающему поколению. По его словам, обучение позволило приобрести управленческие знания, освоить системный подход и получить опыт решения масштабных задач. Вместе с коллегами он намерен работать над тем, чтобы жители страны знали своё прошлое и передавали эту память детям и внукам.

Наставником военнослужащего стал губернатор Михаил Ведерников. Глава субъекта отметил, что во время стажировки его подопечный внимательно изучил деятельность местного правительства и успешно применил полученные навыки в профильном ведомстве.

«Вы знаете, наш регион – один из самых богатых по количеству объектов культурного наследия. Есть Поручение Президента – вовлекать максимальное количество объектов в оборот, чтобы их можно было использовать и поддерживать в надлежащем состоянии. Уверен, что с этой работой, вы успешно справитесь», – сказал Ведерников.

К настоящему моменту состоялось более 130 назначений участников президентской инициативы. Среди них — полпред главы государства в Уральском федеральном округе Артём Жога, руководители Тамбовской и Белгородской областей Евгений Первышов и Александр Шуваев, член ЦИК Анатолий Сысоев и глава Движения Первых Артур Орлов. Кроме того, 19 слушателей были избраны депутатами Госдумы IX созыва.

Ранее, 23 ноября, Герой России Юрий Абаев стал заместителем председателя правительства Северной Осетии. Он присоединился к первому потоку федерального проекта в 2024 году. Весной 2025-го ему доверили руководство республиканским Министерством труда и социального развития, а в мае 2026-го Абаев завершил обучение. Теперь он будет совмещать обязанности вице-премьера и министра. Среди своих приоритетов выпускник выделил помощь местным жителям, поддержку ветеранов СВО и их семей, а также создание возможностей для молодёжи.