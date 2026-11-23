Герой России и выпускник президентской программы «Время героев» Юрий Абаев назначен заместителем председателя правительства Северной Осетии — Алании. Он будет совмещать новую должность с руководством республиканским Министерством труда и социального развития. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

«Северная Осетия – моя малая родина. Здесь прошли мои детство и школьные годы, здесь я вырос и всегда мечтал вернуться, чтобы быть полезным своей республике», — рассказал Абаев.

По словам нового вице-премьера, участие в программе «Время героев» и поддержка наставника Сергея Меняйло помогли ему перейти от военной службы к управленческой работе. Главными задачами он назвал помощь жителям республики, поддержку участников СВО и их семей, а также создание возможностей для молодёжи.

Абаев вошёл в первый поток программы «Время героев» в 2024 году. Весной 2025-го он возглавил республиканское Министерство труда и социального развития, а в мае 2026 года завершил обучение. Теперь его полномочия расширены до уровня заместителя председателя правительства.

Сергей Меняйло, выступавший наставником Абаева, подчеркнул важность адаптации участников программы к гражданской службе. По его словам, выпускникам необходимо дать возможность постепенно осваивать государственное управление и применять полученный опыт.

Юрий Абаев родился во Владикавказе в 1990 году, окончил Московское высшее военное командное училище. За выполнение боевых задач удостоен звания Героя России, награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.