45 тысяч спасённых и 840 тонн грузов: 33 активиста центра «Наследие» получили награды

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил благодарностями 33 активистов культурно-исторического центра «Наследие». Награждение приурочено к пятилетию организации, которая занимается гуманитарной помощью, благотворительностью и сохранением исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

За пять лет работы помощь от организации получили более 45 тысяч человек. Общий объём отправленных гуманитарных грузов превысил 840 тонн. В благодарностях Кириенко отмечен вклад активистов в реализацию социально значимых общественно-патриотических проектов.

Центр «Наследие» был создан в 2021 году по инициативе Андрея Спиридонова. Одним из основных направлений его деятельности стала программа «Наследие Донбасса», в рамках которой в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области доставляют продовольствие, медикаменты, автомобили, средства связи и другое необходимое оборудование.

Помимо помощи военнослужащим и мирным жителям, организация проводит мероприятия для детей из семей участников СВО, поддерживает ветеранов и занимается благотворительными проектами. В частности, в июле 2026 года центр передал строительные материалы для возведения храма ветеранов боевых действий в Москве.

Ещё одно направление работы — сохранение культурного и духовного наследия. В рамках программы «Православные рубежи России» православные святыни доставляли на Курильские острова и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Центр также участвовал в установке памятников историческим деятелям и организации мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне.

Отдельные программы посвящены поддержке пожилых людей, граждан с инвалидностью и многодетных семей. Для них организуют благотворительные поездки, экскурсии и паломничества, а нуждающимся предоставляют продуктовую помощь. В Арктике добровольцы центра участвовали в благоустройстве территории памятника воинам-североморцам в посёлке Диксон.

Ранее Life.ru сообщал, что центр «Наследие» и Российское военно-историческое общество заключили соглашение о сотрудничестве. Организации договорились совместно заниматься сохранением исторической памяти, создавать памятники и развивать просветительские проекты.