Памятники и просвещение: Центр «Наследие» и РВИО объединяют усилия

Центр «Наследие» и Российское военно-историческое общество (РВИО) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении самого центра.

Организации намерены вместе заниматься военно-историческим просвещением, создавать мемориальные и культурные проекты, а также увековечивать память защитников Отечества и выдающихся деятелей страны. Партнёры уже участвовали в нескольких таких инициативах. Среди них — создание памятника Георгиевским кавалерам Первой мировой войны в челябинском парке «Сад Победы» и монумента сёстрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме в Бугуруслане.

Отдельное направление работы Центра «Наследие» связано с просветительскими программами. Они включают встречи с деятелями культуры и государства, благотворительные концерты, экскурсии и паломнические поездки для пожилых людей, инвалидов и других социальных групп.

Новое соглашение предусматривает подготовку публикаций и образовательных материалов, поддержку совместных проектов и распространение сведений об исторических событиях, героях и памятных местах.

Ранее военнослужащим 60-й отдельной мотострелковой бригады передали новую партию помощи в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова. Бойцы получили цифровые портативные радиостанции, а также столы и кровати для оборудования пункта управления. Организацией передачи занимался участник программы Артём Казанцев.