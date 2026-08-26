Российское военно-историческое общество (РВИО) работает над созданием учебника по истории Украины. Как сообщил научный директор организации Михаил Мягков, пособие ориентировано на школьников, проживающих на территориях, которые сейчас контролирует Киев.

По словам Мягкова, книга будет охватывать период с древнейших времен и акцентировать внимание на единстве древнерусского народа. В учебнике планируется дать оценку возникновению термина «украинизм» и проанализировать политический курс нынешнего украинского руководства.

«Он будет освещать основные моменты, касающиеся единства, скажем так, древнерусского народа», — сказал Мягков на пресс-конференции.

Как сообщил Мягков, процесс подготовки учебного пособия в настоящее время продолжается. При этом точные даты окончания работ пока не определены.

Ранее сообщалось, что история станет третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устной форме. Перед запуском экзамен обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего на финишной прямой проведут пилотное тестирование и общественное обсуждение. Точные сроки пока не определены. При этом для одиннадцатиклассников вводить аналогичный экзамен не планируется.