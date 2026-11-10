46-летний армянский оппозиционер умер в СИЗО
Кандидат в мэры города Степанаван от оппозиции Арсен Геворгян умер в СИЗО
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В Армении в следственном изоляторе скончался 46-летний Арсен Геворгян, кандидат в мэры города Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения». По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщила представитель партии Нелли Аветисян.
«В заключении скончался наш соратник Арсен Геворгян», — рассказала она ТАСС.
По информации Уголовно-исполнительной службы Армении, утром 10 ноября состояние здоровья Геворгяна резко ухудшилось. Около 07:55 ему вызвали скорую помощь, однако спасти политика не удалось. В 08:30 медики констатировали смерть.
Геворгян содержался в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен». Его задержали 21 октября, за четыре дня до муниципальных выборов в Степанаване. В тот же день Антикоррупционный суд Армении отправил политика под стражу на два месяца.
Ему предъявили обвинение в подкупе избирателей. По версии следствия, Геворгян вместе с другими представителями партии передавал деньги жителям нескольких населённых пунктов в обмен на обещание проголосовать за «Сильную Армению».
В рамках уголовного дела силовики провели обыски в домах и офисах сторонников оппозиционной партии. Всего были задержаны 14 человек. Сам Геворгян предъявленные обвинения отрицал. Обстоятельства смерти политика устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Армении прошли обыски в квартирах лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела и Нарека Карапетянов. Следственные действия состоялись 4 ноября. Представители партии сообщили, что силовики также проверяли другие адреса, связанные с семьёй политиков.