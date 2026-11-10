В Армении в следственном изоляторе скончался 46-летний Арсен Геворгян, кандидат в мэры города Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения». По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщила представитель партии Нелли Аветисян.

«В заключении скончался наш соратник Арсен Геворгян», — рассказала она ТАСС.

По информации Уголовно-исполнительной службы Армении, утром 10 ноября состояние здоровья Геворгяна резко ухудшилось. Около 07:55 ему вызвали скорую помощь, однако спасти политика не удалось. В 08:30 медики констатировали смерть.

Геворгян содержался в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен». Его задержали 21 октября, за четыре дня до муниципальных выборов в Степанаване. В тот же день Антикоррупционный суд Армении отправил политика под стражу на два месяца.

Ему предъявили обвинение в подкупе избирателей. По версии следствия, Геворгян вместе с другими представителями партии передавал деньги жителям нескольких населённых пунктов в обмен на обещание проголосовать за «Сильную Армению».

В рамках уголовного дела силовики провели обыски в домах и офисах сторонников оппозиционной партии. Всего были задержаны 14 человек. Сам Геворгян предъявленные обвинения отрицал. Обстоятельства смерти политика устанавливаются.