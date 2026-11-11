В Испании потребовали временно приостановить работу TikTok после обнаружения на платформе более тысячи публикаций с материалами сексуального насилия над детьми, набравших десятки миллионов просмотров. Как сообщает El País, с таким требованием выступила министр по делам молодёжи и детей Сира Рего после изучения расследования организации Maldita.es.

За 35 дней исследователи обнаружили в соцсети 1183 видео и изображения с материалами сексуального насилия над несовершеннолетними. В общей сложности публикации набрали 48 миллионов просмотров. Кроме того, специалисты выявили более 26 тысяч профилей предполагаемых педофилов, которые комментировали подобные материалы, распространяли их или пытались получить к ним доступ.

«TikTok не имеет себе равных среди других платформ, когда речь идёт о сексуальном насилии над детьми», — заявила руководитель Maldita.es Клара Хименес Крус.

Особое возмущение исследователей вызвала реакция администрации соцсети на жалобы. Из 50 публикаций, на которые специалисты обратили внимание модераторов, TikTok удалил только пять. Ещё 13 роликов заблокировали исключительно для пользователей из Испании. При этом по состоянию на 15 октября активными оставались 59% из 231 изученного аккаунта, публиковавшего запрещённые материалы.

Maldita.es направила жалобу в испанскую прокуратуру. Министр Сира Рего также потребовала проверить деятельность платформы и обратилась в Агентство по защите данных Испании с просьбой принять срочные меры. По словам чиновницы, TikTok должен прекратить работу в стране до устранения проблем с распространением материалов сексуального насилия над детьми.

Предполагаемая мера может предусматривать временный запрет на обработку данных пользователей, что фактически остановит работу сервиса в Испании. Решение должен принять независимый регулятор, а срок такого ограничения, согласно европейскому законодательству, не может превышать трёх месяцев.

В TikTok заявили, что безопасность пользователей является приоритетом компании, а материалы сексуального характера с участием несовершеннолетних строго запрещены. Однако, по данным Maldita.es, платформа не предоставила содержательных ответов на вопросы о выявленных недостатках модерации. После публикации расследования соцсеть начала удалять дополнительные материалы и ограничила некоторые поисковые запросы.