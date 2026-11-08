Популярные блогеры в TikTok используют обычные ролики о макияже, готовке и уходе за собой для скрытой рекламы платного интимного контента. Исследователи обнаружили, что авторы видео маскируют продвижение платформ вроде OnlyFans под безобидные публикации о повседневной жизни, привлекая в том числе внимание несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование провели британская организация Cease и австралийская Collective Shout, которые в течение года изучали публикации популярных моделей OnlyFans в TikTok. Выяснилось, что прямые ссылки на площадки с откровенным контентом заменяются специальными словами, эмодзи и жестами, позволяющими обходить ограничения соцсети.

Особое внимание исследователи обратили на ролики о роскошном образе жизни. Инфлюенсеры демонстрируют дорогие автомобили, особняки, частные самолёты и пачки денег, создавая впечатление, что продажа интимного контента позволяет быстро разбогатеть. Некоторые авторы даже представляют подобный заработок как способ выбраться из бедности.

При этом реальная картина доходов существенно отличается от той, которую показывают блогеры. Согласно приведённым в исследовании оценкам, средний годовой заработок среди пяти миллионов зарегистрированных авторов OnlyFans составляет около тысячи долларов. Хотя пять тысяч наиболее успешных пользователей платформы заработали свыше миллиона долларов каждый, такие доходы остаются исключением.

Авторы доклада опасаются, что подобные публикации формируют у подростков искажённое представление о секс-индустрии. Особую тревогу вызывает работа рекомендательных алгоритмов TikTok, которые способны предлагать пользователям всё больше похожих видео после просмотра нескольких публикаций. Исследователи призвали распространить ограничения для несовершеннолетних не только на откровенные материалы, но и на контент, косвенно рекламирующий их производство и продажу.

Представители TikTok отвергли обвинения в недостаточной защите подростков, заявив, что платформа запрещает сексуальный контент и использует технологии для ограничения доступа несовершеннолетних к неподходящим публикациям. В OnlyFans, в свою очередь, подчеркнули, что сервис предназначен исключительно для совершеннолетних пользователей и предусматривает проверку возраста при регистрации.

Ранее сообщалось о вовлечении российских девушек в производство интимного контента на Бали. По данным журналистов, блогер Диана Шурыгина занималась поиском участниц для съёмок в порностудии, привлекая их через знакомых. Позднее её задержали в рамках уголовного дела о распространении порнографии. Подобные схемы затрагивают и несовершеннолетних: Life.ru писал о мошенниках, которые предлагали школьницам заработок на интимных фотографиях и видео. Девушкам обещали свыше 500 тысяч рублей в месяц, а для убедительности показывали поддельные аккаунты якобы успешных участниц. Полученные материалы злоумышленники впоследствии использовали для других мошеннических схем.