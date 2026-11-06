Еврокомиссия потребовала от TikTok изменить алгоритм персонализированной ленты For You («Для вас»), который, по мнению европейских регуляторов, способен затягивать пользователей в бесконечный просмотр потенциально вредного контента. В Брюсселе считают, что платформа нарушает Закон о цифровых услугах (DSA), создавая риски для психического здоровья, особенно среди подростков.

Претензии связаны с так называемым эффектом кроличьей норы. Чем дольше человек смотрит определённые видео и взаимодействует с ними, тем чаще алгоритм предлагает похожие материалы. В результате пользователь может постоянно сталкиваться с роликами о грусти, одиночестве, проблемах с внешностью и психическим здоровьем.

В Еврокомиссии предупредили, что подобное погружение способно негативно влиять на эмоциональное состояние несовершеннолетних и уязвимых взрослых. При этом существующие инструменты защиты, включая кнопку «Не интересует», по предварительной оценке регулятора, недостаточно эффективно ограничивают повторное появление нежелательного контента.

Европейские чиновники считают, что TikTok должен изменить принципы формирования рекомендаций. В частности, платформе предлагают больше учитывать прямо выраженные предпочтения пользователей, а не продолжительность просмотра роликов. Также от компании требуют сделать настройки ленты доступнее и регулярно проверять работу алгоритма.

В TikTok с претензиями не согласились. Представители компании назвали выводы Еврокомиссии некорректными, заявив, что платформа уже принимает меры для защиты аудитории и предоставляет пользователям инструменты управления рекомендациями.

Ранее Life.ru писал, что дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день, а пик активности приходится на 13-летний возраст. Такие данные следуют из анализа сервиса «Где мои дети» за период с 18 февраля по 17 августа 2026 года. В 7–10 лет показатель составляет примерно 83–86 минут в сутки. К 11 годам он увеличивается до 92 минут, а в 13 лет достигает около 100 минут.