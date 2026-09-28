Вдова владельца OnlyFans получила контроль над компанией после его смерти

Вдова владельца OnlyFans Леонида Радвинского Екатерина Чудновская теперь контролирует компанию, которой принадлежит платформа. Это следует из данных британского корпоративного реестра, пишет Daily Mail.

Чудновская указана как лицо, контролирующее не менее 75% акций и голосов Fenix International. В документах датой перехода контроля названо 20 марта 2026 года — тогда же этот статус прекратил иметь Радвинский. Авторы публикации связывают вдову бизнесмена с дивидендами на сумму более £500 млн. Однако ранее Financial Times сообщала, что выплаты на $709 млн, или примерно £520 млн, получил сам Радвинский до смерти.

Из этой суммы $535 млн пришлись на финансовый год, завершившийся в ноябре 2025-го. Ещё $174 млн, по данным Financial Times, ему выплатили после окончания отчётного периода.

Напомним, в марте стало известно, что Леонид Радвинский умер в США. Бизнесмен украинского происхождения скончался от рака в возрасте 43 лет. Радвинский считался одной из самых закрытых фигур в цифровом бизнесе, однако именно с его именем связывали стремительный рост OnlyFans. При этом бизнесмен получил более $700 млн дивидендов перед смертью.