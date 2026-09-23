Звезда OnlyFans Бонни Блю продала за £1,2 млн имя своего ребёнка от 1057 отцов

Британская создательница взрослого контента Бонни Блю заявила, что разыграла на аукционе имя своего новорождённого ребёнка, которого родила после 12 часов секса с более 1000 мужчин. Победная ставка, по её словам, составила £1,2 млн. В результате малыш получил имя BetBolt — такое же, как у онлайн-казино и букмекерской платформы.

«Мой аукцион закончился, и за £1,2 млн моего ребёнка зовут BetBolt», — заявила Блю в видео, опубликованном в соцсетях.

Она утверждает, что собирается официально зарегистрировать выбранное победителем имя. Идею разыграть имя ребёнка на аукционе Блю озвучивала заранее. Она говорила, что готова предоставить победителю торгов право самостоятельно выбрать, как будут звать малыша.

Ранее Life.ru писал о Бонни Блю и её громком «марафоне» с сотнями мужчин. Мужчины менялись один за другим, пока в начале конвейера их ждала 25-летняя Бонни. Каждый из них провёл рядом с ней примерно по 40 секунд. Она уверяет, что никто не посмеет обижать её ребёнка, поскольку у него одновременно будет 1 057 отцов. О рождении ребёнка Бонни Блю сообщила в конце августа.