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Опубликовано 7 октября, 23:49

49-летняя Наталья Гнеушева ждёт ребёнка от 28-летнего Влада Прохорова

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

28-летний актёр Влад Прохоров впервые станет отцом. Ребёнка ему родит 49-летняя Наталья Гнеушева — возлюбленная и по совместительству агент артиста. О скором пополнении Прохоров рассказал в интервью «7 Дней».

Малыш должен появиться на свет в декабре. Ранее актёр представлял себя отцом гораздо позже — примерно к 35 годам, когда успеет крепче встать на ноги в профессии.

«Первое, о чём подумал: теперь нужно ещё больше работать и зарабатывать. У меня большая семья, поэтому я понимаю, что расслабляться нельзя. И внутри появилось новое чувство, которое я пока даже не могу точно сформулировать», — признался Прохоров.

В новом статусе пара появилась на премьере фильма «Руки Вверх! 2», где Прохоров вновь сыграл молодого Сергея Жукова. Там будущие родители раскрыли ещё одну деталь — они ждут девочку.

Для артиста ребёнок станет первенцем. У Гнеушевой уже есть двое сыновей от предыдущих отношений. Прохоров ранее рассказывал, что хорошо с ними ладит и может часами обсуждать с молодыми людьми жизнь.

Наталья была агентом Влада, а спустя примерно полгода между ними возник роман. Сейчас они уже около трёх лет вместе. Разница в возрасте составляет 21 год, но, по словам Прохорова, сами они её не ощущают.

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Виталий Приходько
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