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27 августа, 21:39

Молодая жена Егора Бероева Анна Панкратова беременна

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Балерина Анна Панкратова беременна. О том, что жена российского актёра театра и кино Егора Бероева ждёт ребёнка, стало известно на премьере сериала «Марик» в кинотеатре «Художественный». Об этом пишет kp.ru.

Панкратова появилась на мероприятии вместе с мужем. Во время общения с прессой у неё был заметен округлившийся живот. Повод для подобных предположений возникал и раньше. В конце апреля Панкратова пришла на премьеру «Куклы», первого фильма Бероева в качестве режиссёра. В картине актриса сыграла балерину, её фигура уже тогда стала причиной внимания со стороны публики.

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Ранее актёр Егор Бероев подтвердил информацию о заключении брака с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Бероев пояснил, что расстался с актрисой Ксенией Алферовой ещё в ноябре 2022 года. По словам актёра, официальное расторжение брака оформили в 2025 году «спокойно, очень уважительно, без конфликтов». Позднее актёра раскритиковали за речь о новой возлюбленной на премьере фильма «Кукла».

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