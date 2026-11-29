Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева призналась, что 12-летняя разница в возрасте с супругом Алексеем Брижей иногда создаёт трудности в семейной жизни. Однако 49-летняя певица уверена, что сделала правильный выбор, и не собирается прислушиваться к мнению посторонних. Об этом она рассказала в программе «12 вопросов».

Тонева замужем за хореографом с 2017 года. Несмотря на периодически возникающие сложности, артистка назвала решение связать с ним жизнь лучшим для себя. По её словам, чужие рассуждения о возрасте супругов её совершенно не интересуют.

Во время беседы певица также поделилась собственным взглядом на распределение ответственности в отношениях. Она считает, что мужчина должен внимательнее относиться к эмоциональному состоянию женщины и помогать сохранять благоприятную атмосферу в семье.

«Он отвечает чуть-чуть больше за настроение женщины в паре. Потому что мужчина — это человек знания, это человек не с такой шаткой гормональной, не с такой эмоциональностью», — объяснила исполнительница.

По мнению Тоневой, мужчины эмоционально устойчивее женщин, поэтому способны легче переносить перепады настроения партнёрши. Артистка убеждена, что именно это качество особенно важно для гармоничных отношений.

«Женщина довольна — вселенная довольна», — сформулировала она свою позицию.

Певица также призналась, что воспринимает мужчину как человека, которым женщина может искренне восхищаться. По её мнению, стремление видеть в партнёре опору и ставить его на пьедестал вполне естественно.

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