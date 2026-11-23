Бывшая супруга актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова спустя почти год после развода вновь вышла замуж. Избранником 54-летнего звукорежиссёра стал 59-летний Валерий Жуков — лидер рок-группы «Жуки», известной по хиту «Батарейка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Пара официально зарегистрировала отношения ещё в августе 2026 года, однако широкой публике о свадьбе стало известно только сейчас. Для Кругликовой этот брак стал третьим, а для музыканта — вторым.

Валерий Жуков развёлся с предыдущей супругой в 2022 году. От этого брака у артиста остались двое несовершеннолетних сыновей. Подробности знакомства музыканта с Кругликовой пока не раскрываются.

С Михаилом Ефремовым Софья прожила 23 года. За время совместной жизни у супругов родились трое детей. Однако отношения пары начали ухудшаться задолго до официального расставания. Причинами конфликтов назывались проблемы актёра с алкоголем, семейные ссоры и предполагаемые измены. Одним из последних поводов для разлада стало трёхдневное свидание Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии. После этого отношения супругов окончательно испортились.

О разводе Ефремова и Кругликовой стало известно в сентябре 2025 года. Теперь бывшая жена артиста начала новую главу личной жизни. Сами молодожёны публично информацию о свадьбе пока не комментировали.