49% опрошенных в Германии призвали Мерца начать переговоры с Путиным
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Почти половина опрошенных жителей Германии поддержала скорейшие переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца без предварительных уступок. Об этом свидетельствует опрос YouGov для Welt am Sonntag.
За прямой диалог двух лидеров в ближайшее время высказались 49% участников исследования. Ещё 23% считают, что встреча должна состояться только после определённых шагов со стороны Москвы, даже если ожидание затянется. Полностью против контактов выступили 9% опрошенных, а 18% затруднились определиться с позицией.
Наиболее активно переговоры без предварительных условий поддерживают сторонники «Альтернативы для Германии» — 66%. Среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, такую позицию разделяют 55%. При этом среди сторонников «Зелёных» самая многочисленная группа выступает за диалог лишь после уступок со стороны России.
Заметные различия обнаружились и между поколениями. Самую высокую поддержку скорейших переговоров социологи зафиксировали среди немцев в возрасте от 60 до 69 лет — 61%. Кроме того, на востоке Германии за разговор Путина и Мерца без предварительных условий выступили 56% респондентов, тогда как в западных землях — 47%.
Исследование проводилось с 13 по 16 ноября 2026 года. Социологи опросили 2329 совершеннолетних жителей Германии.
Ранее Life.ru сообщал, что Фридрих Мерц выразил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Канцлер заявил, что не станет избегать разговора с российским президентом, если тот примет участие в декабрьской встрече лидеров «Большой двадцатки». При этом окончательное решение о поездке Путина на саммит пока не объявлено.