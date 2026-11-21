Почти половина опрошенных жителей Германии поддержала скорейшие переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца без предварительных уступок. Об этом свидетельствует опрос YouGov для Welt am Sonntag.

За прямой диалог двух лидеров в ближайшее время высказались 49% участников исследования. Ещё 23% считают, что встреча должна состояться только после определённых шагов со стороны Москвы, даже если ожидание затянется. Полностью против контактов выступили 9% опрошенных, а 18% затруднились определиться с позицией.

Наиболее активно переговоры без предварительных условий поддерживают сторонники «Альтернативы для Германии» — 66%. Среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, такую позицию разделяют 55%. При этом среди сторонников «Зелёных» самая многочисленная группа выступает за диалог лишь после уступок со стороны России.

Заметные различия обнаружились и между поколениями. Самую высокую поддержку скорейших переговоров социологи зафиксировали среди немцев в возрасте от 60 до 69 лет — 61%. Кроме того, на востоке Германии за разговор Путина и Мерца без предварительных условий выступили 56% респондентов, тогда как в западных землях — 47%.

Исследование проводилось с 13 по 16 ноября 2026 года. Социологи опросили 2329 совершеннолетних жителей Германии.