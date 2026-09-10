5,6 млн беженцев домой! Европа нашла способ обеспечить ВСУ «пушечным мясом»
СВР: ЕС хочет изгонять беженцев с Украины на родину ради пополнения рядов ВСУ
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Европейские страны намерены отправлять на родину украинцев, приезжающих к ним в статусе беженцев. Таким способом Европа хочет помочь Владимиру Зеленскому закрыть огромный дефицит личного состава ВСУ на фронте. Информацией делится Служба внешней разведки РФ (СВР).
«В Брюсселе ищут новые «креативные» способы «помочь» гауляйтеру Украины обеспечить постоянный приток «пушечного мяса». Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев», — говорится в тексте.
В СВР подчеркнули, что киевский режим с радостью оценит инициативу Брюсселя, так как продолжает заискивать перед «западными хозяевами».
Служба внешней разведки России также узнала, что в Еврокомиссии поддерживают обсуждение возможности мобилизации женщин на Украине и требуют от Киева перейти к практическим решениям. В Брюсселе считают призыв женщин одним из способов решить проблему нехватки военнослужащих. В ведомстве утверждают, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала такие обсуждения «шагом в правильном направлении». В европейских странах сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, при этом женщины составляют 43,4% от этого числа.
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