Служба внешней разведки России также узнала, что в Еврокомиссии поддерживают обсуждение возможности мобилизации женщин на Украине и требуют от Киева перейти к практическим решениям. В Брюсселе считают призыв женщин одним из способов решить проблему нехватки военнослужащих. В ведомстве утверждают, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала такие обсуждения «шагом в правильном направлении». В европейских странах сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, при этом женщины составляют 43,4% от этого числа.