В европейских странах находятся до 5,6 млн граждан Украины, а наибольшее число потенциальных призывников для ВСУ проживает в Германии, Польше и Чехии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4 процента. При этом наибольшее число «потенциальных призывников» проживают в Германии, Польше и Чехии», — говорится в сообщении СВР.

По информации российской разведки, в Еврокомиссии обсуждают возможность создания юридических механизмов для возвращения граждан Украины из стран ЕС на родину.

В СВР заявили, что Брюссель ищет дополнительные способы обеспечить Киев людскими ресурсами. В ведомстве также связали обсуждение возвращения украинцев с нагрузкой, которую беженцы оказывают на социальную инфраструктуру и бюджеты принимающих стран.

После начала боевых действий в феврале 2022 года миллионы граждан Украины выехали за границу, прежде всего в страны Евросоюза. Киев одновременно ограничил выезд мужчин, подпадающих под требования воинского учёта и мобилизации, предусмотрев исключения для отдельных категорий.

Ранее сообщалось, что Европа меняет принципы поддержки украинских беженцев. Самые заметные новые ограничения в 2026 году вступили в силу в Польше.