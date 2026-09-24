5,7 млн на «‎карманные»: Сотрудница банка 2 месяца таскала деньги из ячеек прямо под камерой

В Москве задержали 45-летнюю сотрудницу коммерческого банка, которую подозревают в хищении более 5,7 млн рублей из хранилищ прямо под камерой. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Сотрудница банка в Москве украла 5,7 млн рублей. Видео © MAX / Петровка, 38

Женщина имела доступ к кассовым операциям и ключам. Почти два месяца она забирала деньги и тратила их на личные нужды. Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД по району Нагатино-Садовники в квартире на Чертановской улице. По словам Васенина, женщина дала признательные показания.

Коммерческий банк, где произошло предполагаемое хищение, находится на Старокаширском шоссе. Общий ущерб превысил 5,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению. Одну из фигуранток дела — менеджера банка Ирину Порываеву — задержали. Суд отправил её под домашний арест до 20 августа 2026 года. А её начальница Инна Андреева была взята под стражу.