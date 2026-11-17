В Сочи нетрезвый мужчина похитил мальтипу стоимостью 200 тысяч рублей и почти десять часов гулял с чужим питомцем по набережной. Когда его задержали, он попытался выдать собаку за собственную. Подробности необычного происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи пьяный мужчина украл мальтипу за 200 тысяч рублей. Видео © Макс / Полиция Кубани

История началась возле поликлиники в Адлерском районе. Местная жительница привязала четвероногого любимца у здания и отлучилась всего на 15 минут. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и обратилась за помощью к правоохранителям.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и установили личность похитителя. Им оказался 25-летний мужчина, который, будучи пьяным, заметил пушистого пса и решил его погладить. Однако мимолётное знакомство закончилось кражей: незнакомец увёл животное и отправился с ним на многочасовую прогулку.

При встрече с оперативниками любитель чужих собак принялся доказывать, что мальтипу принадлежит ему, и категорически отказывался расставаться с новым спутником. В итоге питомца благополучно вернули хозяйке, а против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.