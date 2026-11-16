Западносибирская лайка по кличке Нота из Мурманской области случайно пересекла российско-финскую границу и оказалась в Лапландии. Обессиленную собаку обнаружили местные охотники, а вернуть её домой удалось благодаря совместной работе пограничников двух стран. Об этом сообщает Rulehti.fi.

Четвероногую путешественницу нашли в сентябре возле сопки Сорсатунтури в муниципалитете Салла. Голодная и уставшая собака сама вышла к охотникам. Животное настолько ослабло, что на сложных участках пути людям пришлось нести его на руках.

Охотники обратили внимание на ошейник лайки, который напоминал используемые российскими владельцами собак. Поскольку место находки расположено неподалёку от границы, финны предположили, что животное могло прийти из России.

Ноту приютила местная зоозащитница Майя Ахола. Женщина выходила собаку и попыталась разыскать её хозяев, однако за 15 дней поиски не дали результата. Лайке уже подыскали новую семью в Финляндии, когда в российских социальных сетях обнаружилось объявление о пропаже похожей собаки.

Выяснилось, что Нота сбежала от владельца в городе Ковдор Мурманской области. После установления хозяина финские пограничники связались с российскими коллегами и договорились о возвращении животного.

Передача состоялась 7 октября на закрытом пограничном пункте Салла. Трое финских пограничников встретились с тремя российскими представителями и передали им лайку. После нескольких недель приключений Нота благополучно вернулась домой.

Информацию о возвращении животного подтвердила и Пограничная охрана Финляндии. В официальном сообщении от 5 ноября ведомство отметило, что собака была обнаружена в районе Сорсатунтури, после чего удалось установить её российского владельца.

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