На скоростной трассе М-4 «Дон» в Тульской области спасли рыжего кота, который выпрыгнул из автомобиля и несколько дней не мог найти хозяина. Животное заметили сотрудники пункта взимания платы на 228-м километре дороги. Питомец бегал среди проезжающих машин и рисковал попасть под колёса. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Работники дорожной службы забрали кота с проезжей части, отнесли в помещение и накормили. Рыжий оказался ласковым и ручным, поэтому его решили временно приютить. За несколько дней он успел стать любимцем сотрудников, которые дали ему кличку Васька.

Вскоре на пункт взимания платы приехал мужчина, разыскивавший своего питомца. Выяснилось, что кот выпрыгнул из машины, когда хозяин ненадолго отошёл. После исчезновения любимца мужчина несколько дней пытался его найти.

Сотрудники сразу поняли, о каком животном идёт речь, и вынесли кота владельцу. По словам представителей «Автодора», встреча получилась эмоциональной: хозяин был счастлив снова увидеть своего питомца.

Ранее Life.ru рассказывал о коте Васе, который сбежал в аэропорту Краснодара и больше месяца не мог вернуться к семье. После поисков животное обнаружили и отправили отдельным рейсом к хозяевам в Батуми.