В австралийском Мельбурне неизвестные похитили три золотых кубка престижных скачек Melbourne Cup общей стоимостью свыше 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 165 млн рублей). Награды принадлежали легендарной скаковой лошади Макиби Дива и находились в выставочной витрине ипподрома Флемингтон. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию штата Виктория.

Преступление произошло утром 16 ноября. По версии правоохранителей, двое злоумышленников проникли на территорию спортивного комплекса на Эпсом-роуд и около 06:30 «разбили витрину внутри здания». После этого похитители скрылись с ценными трофеями, которые демонстрировались посетителям с сентября.

В тот же день сотрудники полиции обыскали дом в юго-восточном пригороде Мельбурна и задержали 36-летнего мужчину. После допроса его отпустили в ожидании судебной повестки. Местонахождение похищенных наград пока установить не удалось, расследование продолжается.

Каждый из исчезнувших кубков оценивается примерно в миллион австралийских долларов. Их завоевала кобыла Макиби Дива, трижды подряд побеждавшая в главных скачках страны — в 2003, 2004 и 2005 годах. Знаменитую лошадь прозвали «народной любимицей». Она умерла в феврале 2026 года в возрасте 26 лет.