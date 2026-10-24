5 мест на Земле, куда человеку попасть невозможно: запреты, святыни и непокорённые вершины

Удивительно, но на Земле ещё остались места, куда нельзя купить билет. Где-то путь преграждают льды и отвесные скалы, где-то путешественников останавливают государственные запреты и священные традиции. На одни вершины до сих пор никто не поднялся, а на отдельные острова разрешают высаживаться лишь исследователям. Life.ru рассказывает о пяти уголках Земли, которые продолжают хранить свои тайны, и объясняет, почему попасть туда так непросто.

Остров Сюртсей в Исландии

Остров Сюртсей в Исландии: почему сюда не пускают туристов и что учёные изучают на вулканической суше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / elleon

История этого острова началась после подводного извержения в 1963 году, которое породило новый участок суши у южного побережья Исландии. Вулканическая активность продолжалась до 1967 года, и за это время из Атлантики вырос Сюртсей. Примерно в 32 километрах от исландского берега появилась редкая возможность увидеть, как жизнь осваивает землю практически с нуля.

Именно поэтому учёные со всей планеты заинтересовались новым островом. Наблюдения начались ещё в 1964 году, тогда исследователи следили, что прибьёт к берегу течением, какие организмы закрепятся на новой поверхности и когда появятся растения. Первое сосудистое растение обнаружили в 1965 году. Дальше история постепенно усложнялась: грибы, мхи, лишайники, насекомые и птицы складывали экосистему, развитие которой можно было документировать с самого начала.

Массовый туризм вмешался бы в этот процесс. Семена, занесённые человеком, или привезённая почва изменили бы условия, ради которых остров и начали охранять. Поэтому высадка для обычных посетителей запрещена. Исследовательские работы проводят по специальным разрешениям, а привозить живые организмы, грунт и оставлять отходы нельзя. Даже погружения у острова ограничены.

Гора Кайлас в Тибете

Священная гора Кайлас в Тибете: почему на её вершину запрещено подниматься даже опытным альпинистам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / lzf

Увидев тёмные грани Кайласа под снежной шапкой, легко понять, почему эта гора стала святыней. Пирамидальная вершина высотой около 6600 метров почитается сразу в четырёх религиозных традициях, а именно в индуизме, буддизме, джайнизме и бон. Для индуистов она связана с обителью Шивы и Парвати, а в представлениях верующих разных традиций занимает особое место в устройстве мира.

К Кайласу едут паломники, чтобы совершить кору — ритуальный обход горы. Маршрут длиной более 50 километров обычно проходят за несколько дней. Это тяжёлый путь по высокогорью, но его смысл не в том, чтобы поставить флаг на самой высокой точке. Подъём на вершину запрещён, тогда как обход остаётся частью религиозной жизни.

Показательна история Райнхольда Месснера. В середине 1980-х у знаменитого альпиниста появилась возможность организовать восхождение на Кайлас. Однако от этой идеи он отказался. Впоследствии Месснер рассказывал, какое впечатление на него произвели паломники, проходившие путь с глубоким благоговением, в том числе на коленях и с простираниями. Уважение к святыне оказалось для него важнее ещё одного достижения.

Гора Гангкхар-Пуенсум в Бутане

Гангкхар-Пуенсум в Бутане: почему самая высокая непокорённая гора мира остаётся закрытой для альпинистов? Фото © Wikipedia

Список самых высоких непокорённых гор возглавляет Гангкхар-Пуенсум — вершина высотой 7570 метров на севере Бутана, в районе границы с Тибетом. Её название обычно переводят как «три духовных брата». В 1980-х, когда Бутан допускал зарубежные альпинистские экспедиции, подняться на главную вершину пытались. Однако успешного восхождения не произошло. В Гималайском журнале, например, описана попытка японской команды в 1985 году, тогда участникам пришлось отступить на высоте около 6800 метров из-за болезни одного из альпинистов. Гора осталась непокорённой ещё до введения нынешних ограничений.

В 1994 году в Бутане запретили восхождения на пики выше 6000 метров из уважения к религиозным представлениям местных жителей. В 2003-м запрет распространили на альпинизм в стране в целом. При этом горные походы продолжаются, поскольку пройти по разрешённому треккинговому маршруту и штурмовать священную вершину — разные занятия.

Вулкан Сайпл в Антарктиде

Вулкан Сайпл в Антарктиде: где находится одна из непокорённых вершин и почему до неё трудно добраться? Фото © Wikipedia / tbaz

На фоне гималайских гигантов высота Сайпла может показаться скромной — 3110 метров над уровнем моря. Но вулкан стоит на одноимённом острове у побережья Западной Антарктиды, и здесь всё решает расположение. Остров отделён от материковой части шельфовым ледником Гетца. Вокруг полярный холод, морские льды и огромные расстояния, которые превращают даже научный визит в сложную операцию.

Сайпл относят к непокорённым вершинам, потому что общепризнанных сведений об успешном подъёме на его высшую точку нет. Хотя в 2017 году участники международной Antarctic Circumnavigation Expedition посетили этот район. А также на горе проводили и вполне конкретные исследования, к примеру, отбирали образцы уплотнённого снега для изучения климатической истории. Однако попасть на Сайпл крайне трудно...

Тепуи региона Пантепуи в Южной Америке

Тепуи Пантепуи в Южной Америке: почему эти труднодоступные столовые горы называют затерянными мирами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ayan Collection

Представьте, что среди тропических лесов и саванн стоят огромные каменные столы. Снизу — отвесные стены, сверху — плато, местами скрытые облаками. Так выглядят тепуи Гвианского нагорья на территории Венесуэлы, Бразилии и Гайаны. Некоторые поднимаются почти до трёх километров, а высота отдельных вертикальных обрывов достигает тысячи метров.

Пантепуи — это название природного региона, объединяющего такие высокогорные территории. У его вершин очень интересная история знакомства с человеком. На знаменитую Рорайму исследовательская экспедиция поднялась ещё в 1884 году. Рассказы об этих горах вдохновляли Артура Конан Дойла, чей «Затерянный мир» вышел в 1912-м. Другие плато изучены значительно хуже, а попасть пешком можно лишь на немногие вершины, поэтому научные группы часто используют вертолёты.

Тепуи Пантепуи в Южной Америке: как на труднодоступных горных плато продолжают открывать новые виды? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patricia Matias Geo

Ценность этих мест — в их живых обитателях. Здесь встречаются растения и животные с крайне небольшими ареалами, иногда привязанные к отдельной горе. Однако реальность оказалась сложнее красивой идеи о мирах, наглухо изолированных со времён динозавров. Биолог Филипп Кок и его коллеги, сравнивая ДНК земноводных и рептилий разных тепуи, обнаружили между многими популяциями более близкое родство, чем ожидалось. А в 2024 году учёные описали два новых вида лягушек рода Stefania, обитающих на вершинах тепуи!

А вам хотелось бы увидеть один из таких уголков своими глазами? Или от мысли о нескольких днях вдали от привычного мира уже становится не по себе? Пока далёкие вершины и острова хранят свои секреты, продолжить знакомство с загадочными уголками можно поближе. Life.ru уже собрал мистические места Москвы и Подмосковья, где старые особняки, овраги и подземные лабиринты обросли удивительными легендами.