Московская «Родина» вырвала победу у «Оренбурга» в гостевой встрече 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Победный гол в матче. Видео © Telegram / ФК «Родина»

Хозяева открыли счёт на 41-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Хорди Томпсон. Однако концовка осталась за гостями. На 80-й минуте Микаэль Наде восстановил равновесие, а ещё через пять минут Герман Онугха забил победный мяч. Лучшим игроком матча был признан Леон Мусаев.

Для «Оренбурга» это уже четвёртая игра подряд без побед в чемпионате. За этот отрезок команда один раз сыграла вничью и трижды уступила соперникам. После 16 туров оренбуржцы набрали 17 очков и занимают десятое место в таблице. «Родина» с 15 баллами располагается на 13-й позиции. Заключительные матчи перед зимней паузой команды проведут 5 декабря. «Оренбург» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону», а москвичи примут ЦСКА.

В предыдущей очной встрече в Кубке России верх взял «Оренбург». 28 октября команда обыграла «Родину» со счётом 2:1, причём победный мяч забила всего через три минуты после первого гола. Тогда оренбуржцы досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ.