«Интер Майами» с Лионелем Месси завершил выступление в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС), уступив «Коламбус Крю» во втором матче первого раунда со счётом 0:1. Решающий мяч хозяева забили уже в компенсированное время, лишив действующего чемпиона возможности защитить титул.

Встреча прошла на стадионе ScottsMiracle-Gro Field в Коламбусе. На протяжении почти всего матча команды не могли открыть счёт, однако на 92-й минуте полузащитник хозяев Сантьяго Родригес замкнул передачу Анаса Зарури и принёс своей команде победу.

Месси провёл на поле все 90 минут и компенсированное время, но отличиться результативными действиями не сумел. Аргентинец завершил плей-офф без забитых мячей, а его команда потерпела второе подряд поражение от «Коламбуса».

Первая встреча противостояния состоялась 21 ноября в Майами и завершилась разгромом хозяев со счётом 0:3. Таким образом, «Коламбус Крю» выиграл серию до двух побед со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал плей-офф МЛС.

Вылет оказался особенно болезненным для команды Месси, поскольку регулярный чемпионат она завершила на втором месте Восточной конференции, набрав 60 очков. «Коламбус» финишировал лишь седьмым с 47 баллами, однако сумел дважды обыграть более высоко посеянного соперника.

Для «Интер Майами» поражение означает окончание сезона-2026 и потерю шансов на второе подряд чемпионство. «Коламбус» продолжит борьбу за Кубок МЛС в следующем раунде.

Ранее Life.ru писал, что три гола принесли «Зениту» крупную победу над «Трабзонспором» в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Первая встреча команд в истории завершилась со счётом 3:0. На трибунах «Газпром Арены» собрались 45 089 зрителей.