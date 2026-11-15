Три гола принесли «Зениту» крупную победу над «Трабзонспором» в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Первая встреча команд в истории завершилась со счётом 3:0. На трибунах «Газпром Арены» собрались 45 089 зрителей.

Фелипе Аугусто вывел хозяев вперёд на 13-й минуте. Бразильский нападающий отличился против своего прежнего клуба — летом он перебрался в Петербург именно из «Трабзонспора».

После перерыва петербуржцы увеличили отрыв. На 59-й минуте полузащитник турецкой команды Ахмет Гюрен отправил мяч в собственные ворота. Александр Соболев, который вступил в игру во втором тайме, на 75-й минуте забил третий гол и установил итоговый счёт.

В чемпионате России «Зенит» лидирует после 14 туров. Команда Сергея Семака набрала 31 очко и опережает московское «Динамо» по дополнительным показателям. Следующую встречу петербуржцы проведут 21 ноября — в 15-м туре РПЛ сыграют с «Рубином» в Казани.

Ранее Life.ru сообщал о волевой победе сборной России над Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября. Россияне уступали 0:2, но добились результата 3:2. Николай Комличенко забил дважды, а Алексей Миранчук принёс команде победу. 13 ноября РФС сообщил, что сборная после матча отправилась в Краснодарский край. Команда продолжит подготовку на базе ФК «Краснодар» в Четуке.