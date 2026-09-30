5 минут за целую жизнь: Боец Леший ликвидировал ВСУшника в схватке на голых кулаках

Военнослужащий российской группировки войск «Центр» с позывным Леший вступил в рукопашную схватку с бойцом ВСУ и, по словам его командира, ликвидировал противника. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения Иван Мамаев.

По его словам, инцидент произошёл на Днепровском направлении после того, как российские военные заняли и зачистили позицию. Леший отправился проверить обстановку в районе лесополосы, где столкнулся с украинским военнослужащим.

«Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», — рассказал Мамаев.

Как утверждает командир отделения, столкновение продолжалось около трёх-пяти минут. Когда на место прибыли другие военнослужащие, бой уже завершился.

Ранее российский солдат с позывным Тихон вступил в рукопашный бой с военным ВСУ и ликвидировал его. Наш боец действовал в тылу украинских подразделений на Днепропетровском направлении. Во время выполнения задачи он столкнулся с противником и пошёл в бой один на один.