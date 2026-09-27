50 лучших отелей мира в 2026 году: кто стал № 1 и где номер стоит £39 тысяч за ночь Оглавление Какой отель признали лучшим в мире в 2026 году Топ-10 лучших отелей мира в 2026 году Лучший отель Европы — вилла всего на 24 номера Парижский номер за £39 тысяч: что находится внутри Британия получила четыре места в топ-50 Париж против Италии: где больше лучших отелей Полный список 50 лучших отелей мира 2026 года Какие отели получили отдельные награды Как выбирают 50 лучших отелей мира Почему рейтинг теперь называется The 50 Best Hotels Что рейтинг 2026 года говорит о мировой роскоши FAQ Названы 50 лучших отелей мира 2026 года. Кто занял первое место, какие гостиницы вошли в топ-10, где находится люкс за £39 тысяч за ночь и как составляют рейтинг The 50 Best Hotels. От Гонконга до озера Комо: в рейтинг The 50 Best Hotels 2026 вошли гостиницы из 22 территорий мира. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Rosewood Hong Kong второй год подряд признан лучшим отелем планеты, Европа заняла 21 место в топ-50, а один из парижских участников рейтинга предлагает люкс размером с особняк. Life.ru по случаю Всемирного дня туризма публикует полный список лучших отелей мира 2026 года.

Rosewood Hong Kong второй год подряд возглавил рейтинг лучших отелей мира и одновременно стал лучшим отелем Азии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Всего в топ-50 представлены гостиницы из 22 территорий на шести континентах. Больше всего позиций досталось Европе — 21. Азия получила 18 мест, Северная Америка — шесть, Южная Америка и Африка — по два, Океания — одно. В рейтинге появились десять новых участников.

Отдельный символ масштаба этого списка — парижский Cheval Blanc Paris, занявший 20-е место. Его главный люкс The Apartment занимает 1000 квадратных метров, включает семь спален и рассчитан максимум на 17 человек. По данным британской прессы, стоимость проживания может доходить примерно до £39 тысяч за ночь.

Какой отель признали лучшим в мире в 2026 году

Первое место The 50 Best Hotels 2026 занял Rosewood Hong Kong. Победителем он становится второй год подряд: в 2025-м гостиница также возглавила рейтинг, а в 2024 году занимала третье место. Одновременно Rosewood Hong Kong получил титул лучшего отеля Азии.

Rosewood Hong Kong занимает часть 65-этажной башни на набережной Коулуна. В отеле 413 номеров и люксов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отель находится на набережной Коулуна напротив гавани Виктория и занимает часть 65-этажной башни. Здесь 413 номеров и люксов, 11 ресторанов и баров, большой wellness-комплекс Asaya и бассейн с видом на город. Интерьеры создавал дизайнер Тони Чи.

Любопытно, что сразу следом идут два бангкокских отеля. Capella Bangkok поднялся на вторую строчку, а Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River оказался третьим. Получается, три из четырёх лучших гостиниц мира в 2026 году находятся в Азии.

Топ-10 лучших отелей мира в 2026 году

Rosewood Hong Kong — Гонконг Capella Bangkok — Бангкок, Таиланд Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Бангкок, Таиланд Atlantis The Royal — Дубай, ОАЭ Passalacqua — озеро Комо, Италия Rosewood São Paulo — Сан-Паулу, Бразилия Mandarin Oriental Qianmen — Пекин, Китай Upper House Hong Kong — Гонконг Chablé Yucatán — Чочола, Мексика Mandarin Oriental Bangkok — Бангкок, Таиланд

Лучший отель Европы — вилла всего на 24 номера

Первым европейским отелем оказался Passalacqua на озере Комо — пятое место мирового рейтинга и звание лучшего отеля Европы 2026 года.

Passalacqua на озере Комо занял пятое место в мире и стал лучшим отелем Европы в 2026 году. В исторической вилле всего 24 номера. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По масштабу он противоположен небоскрёбу-победителю из Гонконга. Passalacqua располагается в вилле XVIII века и состоит всего из 24 номеров, распределённых между несколькими зданиями. Территория спускается террасами к озеру Комо.

Когда-то в вилле жил композитор Винченцо Беллини. Современный отель открыли в 2022 году, а уже в 2023-м он выиграл самый первый рейтинг The World’s 50 Best Hotels. В 2026 году Passalacqua также третий год подряд получил отдельную награду Best Boutique Hotel Award.

Парижский номер за £39 тысяч: что находится внутри

Одним из самых дорогих участников рейтинга стал Cheval Blanc Paris, занявший 20-ю строчку.

Главный номер отеля называется The Apartment — хотя обычной квартирой его назвать сложно. Это двухэтажное пространство площадью 1000 квадратных метров на восьмом и девятом этажах здания. Внутри — семь спален с отдельными ванными и гардеробными, два больших салона, кинозал, тренажёрная комната, кабинет для процедур, хаммам, сауна и собственный бассейн.

Главный люкс Cheval Blanc Paris занимает 1000 квадратных метров и рассчитан на компанию до 17 человек. Стоимость ночи может доходить до £39 тысяч. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На террасах открывается панорама Парижа — от Сены и Нотр-Дама до Эйфелевой башни. Для постояльцев предусмотрен отдельный вход и круглосуточный персональный мажордом. Одновременно в The Apartment могут разместиться до 17 человек.

Стоимость динамическая и официально на странице номера не публикуется. Однако в британских материалах о французских palace-отелях фигурирует цена до £39 тысяч за ночь. Cheval Blanc Paris принадлежит группе LVMH и занимает часть исторического комплекса La Samaritaine.

Британия получила четыре места в топ-50

В основной рейтинг попали четыре британских отеля, причём три находятся в Лондоне.

Выше остальных оказался Claridge’s — 13-е место. Raffles London at The OWO занял 28-ю позицию, загородный Estelle Manor в Уитни — 43-ю, а The Connaught — 49-ю.

Лондонский Claridge’s занял 13-е место в мировом рейтинге и оказался лучшим среди британских отелей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Годом ранее The Connaught находился значительно выше — на 29-й строчке, тогда как Estelle Manor в 2026 году поднялся с 47-го на 43-е место.

В расширенной сотне есть ещё два британских объекта: Rosewood London занял 56-е место, а шотландский Gleneagles — 100-е.

Париж против Италии: где больше лучших отелей

На уровне стран европейское лидерство поделили Франция и Италия — по шесть отелей в первой пятидесятке.

У Франции сразу четыре адреса находятся в Париже: Hôtel de Crillon — № 14, Le Bristol — № 19, Cheval Blanc Paris — № 20, Plaza Athénée — № 41. Ещё два французских отеля расположены за пределами столицы: Hôtel du Couvent в Ницце занял 38-е место, а Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе — 44-е. Hôtel du Couvent также получил специальную награду за дизайн.

Италия вместе с Францией стала европейским лидером рейтинга: каждая страна получила по шесть мест в первой пятидесятке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Италию представляют Passalacqua, Four Seasons Firenze, Casa Maria Luigia, Bulgari Roma, Portrait Milano и San Domenico Palace.

Последний особенно хорошо знаком зрителям сериала «Белый лотос»: именно сицилийский San Domenico Palace стал одной из главных площадок второго сезона. В новом рейтинге он находится на 50-м месте.

Полный список 50 лучших отелей мира 2026 года

Инфографика © Life.ru

Какие отели получили отдельные награды

Место в основном рейтинге — не единственная награда церемонии.

Atlantis The Royal в Дубае, занявший четвёртую строчку, признали лучшим отелем Ближнего Востока и обладателем Best Beach Hotel Award.

Мексиканский Chablé Yucatán, № 9 в мире, получил экологическую награду Eco Hotel Award.

Итальянская Casa Maria Luigia, сразу дебютировавшая на 18-м месте, стала самым высоко расположенным новичком года.

Patina Osaka, занявшая 33-ю позицию, получила награду Best New Hotel Award, а мексиканский Las Ventanas al Paraíso поднялся сразу на 19 позиций и стал Highest Climber.

Как выбирают 50 лучших отелей мира

The 50 Best Hotels — не рейтинг по количеству звёзд, стоимости номера или пользовательским оценкам.

За отели голосует международная академия, состоящая из более чем 800 участников: отельеров, тревел-журналистов, специалистов гостиничной индустрии, деловых путешественников и других опытных туристов. Академия разделена на 13 географических регионов.

Каждый участник получает семь голосов и может выбрать гостиницы в любой стране мира, но должен был лично останавливаться в них в течение последних трёх лет.

При этом строгих требований к количеству номеров, инфраструктуре или формату гостиницы нет. Поэтому в одном рейтинге могут соседствовать огромный городской комплекс и бутик-отель всего на два десятка номеров.

Результаты независимо проверяет Deloitte. Четверть состава голосующих ежегодно обновляется.

При составлении The 50 Best Hotels учитывают не стоимость номера и не количество звёзд: за гостиницы голосуют более 800 экспертов и опытных путешественников. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему рейтинг теперь называется The 50 Best Hotels

Здесь есть ещё одно изменение 2026 года, которое легко пропустить.

Раньше премия называлась The World’s 50 Best Hotels. Однако 9 сентября организаторы объединили свои рейтинги под новым брендом The 50, поэтому официальное название гостиничного списка теперь — The 50 Best Hotels.

Сама методология рейтинга при этом не изменилась.

Рейтинг The 50 Best Hotels традиционно представляют накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

Что рейтинг 2026 года говорит о мировой роскоши

Главный тренд — противостояние Европы и Азии.

Европа формально забрала больше всего мест — 21, однако четыре позиции первой десятки принадлежат отелям Восточной и Юго-Восточной Азии, включая три места в первой тройке.

Причём победитель — вовсе не исторический palace в Париже или вилла на Комо, а современный высотный отель в Гонконге.

С другой стороны, пятое место крошечной Passalacqua показывает противоположную тенденцию: в современном luxury-сегменте масштаб сам по себе уже не является преимуществом. 24 номера в старинной вилле могут конкурировать с небоскрёбом на сотни номеров.

А цена тоже не определяет положение в рейтинге. Парижский Cheval Blanc с гигантским люксом стоимостью до £39 тысяч за ночь оказался 20-м, тогда как камерный Passalacqua поднялся на пятое место.

Иными словами, The 50 оценивает не самую дорогую кровать в мире, а впечатление от гостиницы в целом.

FAQ

Какой отель стал лучшим в мире в 2026 году?

Первое место рейтинга The 50 Best Hotels 2026 занял Rosewood Hong Kong в Гонконге. Он становится победителем второй год подряд.

Какой отель признали лучшим в Европе?

Лучшим европейским отелем стала Passalacqua на озере Комо в Италии. Она занимает пятое место в мировом рейтинге.

Какой самый дорогой номер среди отелей рейтинга?

Единого рейтинга стоимости номеров организаторы не составляют. Один из самых впечатляющих вариантов предлагает Cheval Blanc Paris: его 1000-метровый The Apartment, по данным британской прессы, может стоить до £39 тысяч за ночь.

Сколько британских отелей вошли в топ-50?

Четыре: Claridge’s, Raffles London at The OWO, Estelle Manor и The Connaught.

Есть ли российские отели в рейтинге 2026 года?

В основной список The 50 Best Hotels 2026 российские отели не вошли. Полный рейтинг включает объекты из 22 территорий мира.