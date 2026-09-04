50 оргазмов в день: Офисные работники оказались подвержены «вечному возбуждению», и это совсем не приятно

В России стали чаще выявлять синдром навязчивого генитального возбуждения (PGAD) — состояние, при котором человек испытывает внезапное и неконтролируемое возбуждение без сексуального желания. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на специалистов.

По данным издания, за последние несколько лет число обращений с таким диагнозом выросло примерно в пять раз. Медики отмечают, что расстройство нередко принимают за высокое либидо или гиперсексуальность, хотя эти состояния отличаются.

При PGAD многочисленные оргазмы не дают человеку облегчения и могут становиться источником постоянного физического и эмоционального напряжения. В тяжёлых случаях приступы способны происходить в том числе во время работы или других повседневных занятий.

Синдром может встречаться у мужчин и женщин после 20 лет, а чаще всего за медицинской помощью обращаются женщины в возрасте от 40 до 60 лет. По словам психолога-сексолога Алины Михайловой, статистика среди мужчин может быть заниженной, поскольку многие не воспринимают проблему как повод обратиться к врачу.

Точные причины возникновения PGAD пока не установлены. Среди возможных факторов специалисты называют нарушения работы нервов в области таза, проблемы с кровообращением, заболевания позвоночника, а также хронический стресс и депрессивные состояния.

В группу риска, по словам врачей, могут входить люди с малоподвижным образом жизни, в том числе офисные сотрудники. Лечение подбирается индивидуально и может включать психотерапию, а в некоторых случаях — медикаментозную помощь.

При этом специалисты подчёркивают: речь идёт не о «повышенной сексуальности», а о расстройстве, которое способно серьёзно ухудшать качество жизни и требует обращения к профильным врачам.

Ранее россиян предупредили об опасности «арбузного детокса», который часто выбирают вместо классического и «скучного» правильного питания. Такая диета может вывести из организма лишнюю жидкость и снизить вес, но и грозит жировым гепатозом.