Результат «арбузных детоксов»: Россиянам грозит вспышка гепатоза к 1 сентября

В августе желающие похудеть часто вместо «скучного» ПП выбирают арбузный детокс. Это монодиета на арбузе, которая помогает вывести лишнюю жидкость и снизить вес за счёт низкой калорийности продукта. Однако диетолог Елена Соломатина предупреждает, что такой детокс грозит жировым гепатозом.

Стеатоз, или жировой гепатоз неалкогольной природы, часто возникает у людей, которые злоупотребляют фруктозой. В основном это касается тех, кто употребляет добавочную фруктозу в виде сладких напитков или соков, особенно осветлённых и без клетчатки. И как раз к 1 сентября такое может случиться с теми, кто переел арбузов. Елена Соломатина Диетолог

Иногда люди переходят на фруктозу, узнав, что она не повышает уровень глюкозы в крови. Тем более продукты с ней стоят на полках магазинов с пометкой «для здорового питания». Но никто не учитывает количество сахара и, главное, количество фруктозы, которое содержится в том же арбузе.

Фруктоза действительно не требует выброса инсулина, она сразу идёт в печень и там метаболизируется. Но в этом кроется большая опасность. Во-первых, она временно истощает АТФ — нашу энергетическую валюту, которая образуется в митохондриях. Далее печень пытается справиться с излишками, потому что фруктоза замедляет окисление жиров. Когда организм не может её переработать из-за больших объёмов поступления, он пытается «спрятать» её в жир. Этот жир повреждает гепатоциты — клетки печени. Елена Соломатина Диетолог

Параллельно фруктоза меняет микробиом: полезных бактерий становится меньше, а тех, что ответственны за накопление жира и активно размножаются на сахаре, становится больше.

В конце концов клетки печени не выдерживают: они воспаляются и замещаются фиброзной тканью. Это похоже на то, как после пореза образуется шрам, который не выполняет функции нормальной ткани, объяснила диетолог. Повреждение большого количества клеток может приводить к циррозу и раку печени.

Страдает также кишечник. Кишечная стенка теряет защиту, становится более рыхлой и проницаемой. Токсины, которые раньше не могли проникнуть в кровоток из-за своего крупного размера, начинают проникать в кровь. Это вызывает реакцию иммунной системы через воспаление, и печень, пытаясь их задержать, подвергается дополнительным негативным факторам.

На первом этапе эти процессы могут быть незаметны даже у стройного человека, предупреждает Соломатина. Сначала начинаются изменения в печени, а уже потом человек чувствует недомогание или просто усталость. Но кто сейчас не чувствует усталости? Многие списывают это на работу или эмоциональное выгорание. Позже может появиться зуд кожи или желтушность, но должно пройти время, чтобы человек обратил на это внимание. Печень не имеет болевых рецепторов, поэтому она не может сигнализировать о проблеме болью. В дальнейшем могут возникнуть серьёзные осложнения: кровотечения, тяжёлые отравления и неврологические нарушения, вплоть до печёночной комы.

Печень способна восстанавливаться, особенно на первых порах это происходит значительно проще. Но когда возникают осложнения, лечение становится очень сложным. Поэтому диетолог советует не нагружать орган, особенно если уже есть метаболический синдром.

Необходимо придерживаться разумного потребления: для здорового взрослого оптимальной будет порция в 200–300 граммов, а суточная — до 1,5 килограмма. Большая порция арбуза может обернуться вздутием, болью в животе и диареей из-за избытка жидкости и фруктозы.