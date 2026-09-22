51-летний украинец и элитное жильё: Стали известны новые детали дела Некоглая о сбыте наркотиков

В деле блогера Некоглая, задержанного в Молдове, появился новый фигурант. По данным SHOT, правоохранители установили предполагаемого покупателя запрещённых веществ у блогера и его супруги.

Им оказался 51-летний гражданин Украины. По версии молдавской полиции, мужчина приобретал наркотики у Николая Лебедева и Полины Дубровой. Во время обыска у него дома обнаружили марихуану.

Ранее правоохранители Молдовы задержали Некоглая и его жену в пригороде Кишинёва. Вместе с ними были задержаны ещё 13 человек.

По данным SHOT, полиция около двух месяцев следила за супругами. После обыска в их жилье обнаружили марихуану, гашиш, мефедрон, электронные весы и телефоны.

Следствие считает, что пара могла распространять запрещённые вещества через аккаунты в соцсетях, общая аудитория которых превышает 12 млн подписчиков. В случае признания вины супругам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, на днях стало известно, что блогера Некоглая задержали в Молдавии по делу о наркотиках, а при задержании он напал на полицейских. Николая Лебедева и его супругу Полину Дуброву задержали в пригороде Кишинёва по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ. Стоимость изъятых наркотиков, предварительно, превысила 2 млн рублей.