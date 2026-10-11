51-летняя женщина ранена при ударе дрона ВСУ по зданию в Курской области
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В Курской области 51-летняя женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В селе Малогнеушево дрон атаковал административное здание. Ранена 51-летняя женщина. У неё акубаротравма. Ей оказана первая помощь», — написал глава региона в мессенджере Max.
Также сообщалось, что мужчина погиб, ещё две женщины получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Брянской области.
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