Мужчина погиб после атаки 45 дронов на Брянскую область, 2 женщины ранены

Мужчина погиб, ещё две женщины получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы региона, дрон-камикадзе ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Местный житель получил тяжёлое ранение, его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Ещё один удар беспилотника пришёлся на посёлок Климово. Там ранения получили две женщины. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Ковальчук также сообщил, что за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 45 беспилотников самолётного типа. По его данным, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.

За последние дни Life.ru также писал о других происшествиях в регионе: 8 октября стало известно о тяжёлом ранении гражданки Белоруссии при атаке беспилотника, а 6 октября — о гибели мужчины после подрыва на взрывном устройстве. Подробнее — в материалах о пострадавшей белоруске и гибели жителя Брянской области.