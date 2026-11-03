В России заключили 146 соглашений для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. К началу ноября к этой работе при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) присоединились 52 региона. Об этом Life.ru сообщили в ведомстве.

Из общего числа 46 соглашений подписаны с крупными операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Договорённости действуют в 30 регионах, включая Москву, Подмосковье, Татарстан, Крым, Ростовскую, Новосибирскую и Челябинскую области.

Кроме того, соглашения заключены с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках. Их основная задача — сдержать рост стоимости топлива и стабилизировать ситуацию на рынке.

Одновременно ФАС усилила борьбу с необоснованным повышением цен. К настоящему времени ведомство возбудило 76 антимонопольных дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка. Также хозяйствующим субъектам выдано 109 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

«ФАС продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива. По результатам мониторинга служба будет принимать меры антимонопольного реагирования при выявлении признаков необоснованного роста цен», — отметили в службе.

Ранее Life.ru сообщал, что бензин в России подешевел сразу в 57 регионах. Аналитик Игорь Юшков связал снижение цен с увеличением предложения топлива на внутреннем рынке. По его прогнозу, тенденция может сохраниться по мере восстановления нефтеперерабатывающих заводов, ранее получивших повреждения.