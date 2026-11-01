Цены на бензин в большинстве российских регионов могут снижаться и дальше благодаря увеличению предложения топлива на внутреннем рынке. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал аналитик Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению эксперта, нынешняя тенденция сохранится по мере восстановления нефтеперерабатывающих заводов, ранее получивших повреждения. Предприятия постепенно возвращаются к работе после ремонтов, что позволяет наращивать поставки горючего.

«Устойчивый ли этот тренд? Да, я думаю, что далее, в общем-то, он продолжится», — сказал Юшков.

Увеличение объёмов топлива отражается прежде всего на оптовом рынке, где цены начинают снижаться. Благодаря этому независимые АЗС могут закупать бензин дешевле и постепенно пересматривать стоимость для автомобилистов, приближая её к ценам крупных нефтяных компаний. По оценке Юшкова, это свидетельствует о насыщении внутреннего рынка.

Положительную динамику отражает и статистика. По данным Росстата, с 20 по 26 октября бензин подешевел в 57 регионах России. Наиболее заметное снижение зафиксировали на Камчатке — на 12,6%, а также в Ивановской области — на 11,4%. Как ранее сообщал Life.ru, средняя стоимость литра бензина по стране за неделю сократилась на 1,4 рубля — до 76,64 рубля.

Впрочем, снижение затронуло не всю страну. В 24 регионах топливо, напротив, подорожало, причём сильнее всего в Саратовской области — на 2,1%. В Москве стоимость бензина уменьшилась на 0,6%, тогда как в Санкт-Петербурге выросла на 0,7%.