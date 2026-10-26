В Удмуртии три сети АЗС полностью отменили лимиты на продажу бензина

В Удмуртии автомобилисты снова могут покупать бензин без ограничений на заправках сразу трёх крупных сетей. Лимиты на отпуск топлива в одни руки полностью отменили «Газпром», «Башнефть» и «Лукойл». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы регионального Минпромторга Виктор Лашкарев.

По его словам, временные ограничения в республике снимают поэтапно. При этом об их полной отмене на всех АЗС региона пока не объявлялось.

За минувшие выходные, 24 и 25 октября, на заправках Удмуртии продали 2560 тонн топлива. Из этого объёма 1880 тонн пришлось на бензин.

В региональном Минпромторге также сообщили, что средний объём продаж бензина за прошедшую неделю составил 942 тонны.

Ещё в начале октября на АЗС «Башнефти» действовало ограничение в 30 литров бензина на одного покупателя, а на заправках «Лукойла» — в 40 литров. «Газпром» отказался от лимитов раньше, в конце сентября.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене ограничений на продажу топлива в Карелии, Забайкалье и Красноярском крае. На заправках «Роснефти» в этих регионах также начали возвращаться к продаже бензина без прежних лимитов, в том числе с возможностью заправлять канистры.