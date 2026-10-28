Бензин в России за неделю подешевел сразу на 1,4 рубля

Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась сразу на 1,4 рубля и составила 76,64 рубля за литр. Дешевле стало и дизельное топливо — его цена опустилась на шесть копеек, до 86,52 рубля. Такие данные за период с 20 по 26 октября 2026 года представил Росстат.

Наиболее заметное снижение в рублях зафиксировано у бензина АИ-92. Литр этой марки подешевел на 1 рубль 47 копеек — до 72,55 рубля. Стоимость АИ-95 уменьшилась на 1 рубль 40 копеек и теперь составляет в среднем 78,90 рубля за литр.

Бензин премиальных марок АИ-98 и выше тоже стал немного доступнее. Его средняя стоимость снизилась на одну копейку — до 104,66 рубля за литр.

Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировали сразу в 57 российских регионах. Сильнее всего топливо подешевело в Камчатском крае, где стоимость упала на 12,6%. На втором месте оказалась Ивановская область со снижением на 11,4%. В Москве бензин за неделю стал дешевле в среднем на 0,6%. Таким образом, снижение цен затронуло и столичные автозаправочные станции.

Ранее Life.ru сообщал о снижении цен на бензин сразу в 50 регионах России. По данным Росстата за 13–19 октября, наиболее заметно топливо подешевело в Ингушетии и Курганской области — на 7,4% и 7,2% соответственно. Средняя цена бензина по стране тогда снизилась до 78,04 рубля за литр.