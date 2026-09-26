54 млн за год: В Москве нашли квартиру с арендой по цене жилья в регионе

Стоимость аренды одной из самых дорогих квартир в московских Хамовниках достигла 4,5 млн рублей в месяц. За такие деньги в некоторых российских регионах можно купить отдельное жильё, сообщает Mash Money.

По данным канала, летом на столичном рынке одновременно предлагались как минимум три квартиры со ставкой аренды более 3 млн рублей ежемесячно. Владельцы объясняют ценник уровнем недвижимости и набором дополнительных опций.

В одном из объектов предусмотрены система «умный дом» и собственный сад во внутреннем дворе. Другие предложения в Хамовниках могут похвастаться хаммамами, каминами, отдельными помещениями для прислуги и охраны.

Даже год аренды самого доступного жилья из этой подборки обойдётся примерно в 39 млн рублей без учёта комиссии риелтора. Если же снимать квартиру за 4,5 млн ежемесячно, за 12 месяцев придётся отдать уже 54 млн рублей.

Для сравнения, за 4,5 млн рублей на региональном рынке можно найти полноценную квартиру. В отдельных городах за сопоставимую сумму продаются даже двух-, трёх- и четырёхкомнатные варианты.

При этом ситуация на массовом рынке аренды выглядит совершенно иначе. Ранее Life.ru рассказывал, что медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в России по итогам августа достигла 40 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечали, что предложение растёт быстрее спроса, поэтому осенью собственникам приходится осторожнее повышать ставки и чаще идти навстречу арендаторам. Ранее Life.ru также писал о переизбытке предложений на рынке элитной аренды Москвы, где средняя ставка составляла около 488 тысяч рублей в месяц.