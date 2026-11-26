Российские торговые сети могут показывать Федеральной антимонопольной службе минимальные наценки на отдельные дешёвые продукты, сохраняя высокую стоимость остального ассортимента. Так депутат Госдумы Сергей Казанков прокомментировал Life.ru данные ФАС о наценке в 0,3% на товары «первой цены».

Депутат Казанков рассказал, почему реальные цены в магазинах выше отчётов ФАС Видео © Life.ru

«Ни одна торговая сеть не ставит наценку 0,3%. И возникает вопрос: как же это получается?» — заявил парламентарий.

По словам Казанкова, магазины могут практически не зарабатывать на одной бюджетной позиции в категории, но устанавливать значительно более высокую наценку на остальные аналогичные товары.

В качестве примера депутат привёл макаронные изделия. По его версии, торговая сеть может продавать один вид рожков за 55 рублей с минимальной наценкой, а на остальные 20 разновидностей макарон устанавливать надбавку в 30–50%.

«На всю остальную продукцию, на 20 видов макарон, они ставят свои 30, 35, 50%», — пояснил Казанков.

В результате, утверждает депутат, покупатель сталкивается с ценами, которые отличаются от показателей, передаваемых антимонопольной службе. Он назвал такую ситуацию своеобразным обманом потребителей.

ФАС сообщила, что средняя наценка на товары «первой цены» в 24 категориях социально значительных продуктов и свёклу достигла 0,3%. Это минимальный показатель с начала мониторинга в 2021 году.

Речь идёт именно о наиболее доступных позициях внутри товарных категорий, а не обо всём ассортименте магазинов. На такие товары в третьем квартале приходилось 26,9% объёма продаж социально значимых продуктов в крупнейших федеральных сетях.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС и Минсельхоз призвали торговые сети снижать цены вслед за оптовыми. На совместном совещании ведомства обсудили ценообразование на социально значимые продукты. При этом снижение минимальных цен зафиксировали в 11 из 25 категорий продовольствия.