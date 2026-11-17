Снижение оптовых цен на продукты питания должно отражаться на стоимости товаров в российских магазинах. На необходимость такого подхода обратили внимание участники совместного совещания Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза России, посвящённого ценообразованию на социально значимые продукты.

Во встрече участвовали руководитель ФАС Максим Шаскольский, министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минпромторга и Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Главной темой стало формирование цен на продовольствие на разных этапах — от производителей и оптовых поставщиков до торговых сетей.

Особое внимание уделили ситуациям, когда сырьё или готовая продукция дешевеют у поставщиков, но покупатели не видят соответствующего снижения цен на полках магазинов. Участники встречи отметили необходимость учитывать изменения оптовой стоимости при формировании розничных цен.

Отдельно обсуждались механизмы повышения прозрачности продовольственного рынка. В частности, речь шла о формировании ценовых индикаторов на зерновые культуры на основе данных о внебиржевых сделках. Подобный подход предложено распространить и на семена подсолнечника.

Кроме того, участники совещания рассмотрели перспективы развития биржевой торговли масложировой продукцией. Такие инструменты должны помочь участникам рынка ориентироваться на более прозрачные ценовые показатели при заключении сделок.

ФАС и Минсельхоз намерены продолжить совместный контроль за ценообразованием на социально значимые продукты. Ведомства рассчитывают поддерживать баланс интересов сельхозпроизводителей, торговых сетей и покупателей.

Ранее Life.ru сообщал, какие продукты сильнее всего подешевели в российских магазинах за последний год. По данным АКОРТ, в октябре минимальная стоимость свинины в крупных торговых сетях снизилась на 20% в годовом выражении, риса — на 18%, а сливочного масла — на 17%. Всего снижение минимальных цен зафиксировали в 11 из 25 категорий социально значимых продуктов.