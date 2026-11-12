Свинина, рис и сливочное масло стали лидерами по снижению минимальных цен в крупных российских торговых сетях за последний год. В октябре самая доступная свинина подешевела на 20%, рис — на 18%, а сливочное масло — на 17%. Такие данные привёл аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Результаты есть в распоряжении Life.ru.

Всего снижение цен зафиксировали в 11 из 25 социально значимых продовольственных категорий. Помимо тройки лидеров, заметно подешевели пшено (на 10,5%), пшеничная мука (на 10,3%) и сезонные яблоки (на 8,6%). Дешевле, чем год назад, также стали отдельные позиции хлеба, растительного масла, яиц и баранины. В целом минимальные цены на базовые продукты за год сократились на 1,7%.

По сравнению с сентябрём продовольственная корзина из самых доступных товаров потеряла в цене ещё 0,7%. Сильнее всего за месяц подешевели сезонные яблоки — сразу на 18%. Сахар и подсолнечное масло стали дешевле на 10%.

Снижение затронуло и овощи для борща. Репчатый лук за октябрь потерял в цене 4,9%, морковь — 4,3%, а белокочанная капуста — 1,6%. Среди других подешевевших продуктов оказались свинина, пшеничный хлеб, чёрный чай и молоко.

В АКОРТ также сообщили, что в октябре торговые сети продавали 15 из 25 категорий самых доступных продуктов дешевле закупочной стоимости. Средняя наценка на товары «первой цены» составила минус 0,9%, тогда как год назад достигала 4,1%. Наиболее отрицательная наценка была у капусты (минус 14,8%), гречки (минус 11,1%) и моркови (минус 10,9%).

Председатель АКОРТ Станислав Богданов связал удешевление продуктов с поступлением нового урожая и увеличением предложения на рынке. По его словам, крупные сети также сдерживают стоимость базовых товаров за счёт собственной маржи. Октябрь стал уже третьим месяцем в 2026 году, когда средняя наценка на социально значимые продукты оказалась отрицательной.

При этом исследование охватывает именно самые дешёвые позиции в ассортименте крупных торговых сетей, включая «Магнит», «Ленту», «Ашан», «Дикси» и X5.