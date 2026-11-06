Яблоки возглавили список продуктов, сильнее всего подешевевших в России за октябрь. Их средняя стоимость снизилась на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили в Руспродсоюзе, данные которого приводит РИА «Новости».

В ассоциации уточнили, что указанная цена была зафиксирована в последнюю неделю октября. При этом месяцем ранее яблоки стоили заметно дороже. Среди продуктов питания именно они показали наиболее существенное снижение стоимости за отчётный период.

Вслед за яблоками в рейтинге оказалась морковь, подешевевшая на 5,2%. Третью строчку занял репчатый лук, цена которого снизилась на 4,7%.

В пятёрку также вошли белокочанная капуста и сахар. За месяц они потеряли в цене 4,2% и 2,6% соответственно.

Ранее Life.ru сообщал о резком подорожании куриного мяса в России: за год оптовая стоимость бройлера выросла на 37%, достигнув 250 рублей за килограмм. Сильнее всего прибавило в цене филе — на 42%, до 458 рублей за килограмм. Бедро подорожало на 38%, окорочка — на 31%, а голени — на 22%. При этом в рознице рост оказался менее заметным: по данным Росстата, в сентябре охлаждённые и замороженные куры стоили в среднем 267,8 рубля за килограмм, что на 15,8% больше прошлогоднего показателя.